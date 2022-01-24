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Персоны нон грата: Наташе Королевой и Хабибу закрыли въезд в Литву

Наташа Королёва ФОТО: Instagram

Певица Наташа Королева и автор хита «Ягода-малинка» Хабиб оказались в списке невъездных артистов Литвы. Такую информацию распространило национальное радио LRT со ссылкой на решение департамента миграции при МВД республики, сообщает RUS TVNET.

Хабиб отреагировал на такие новости в Instagram, отметив, что на его выступление купили билеты три тысячи человек. Шоу было согласовано с Министерством культуры Литвы, с документами артиста также все было в порядке.

«Приношу свои извинения. Больше всего жалко детей, которые искренне ждали», — написал певец.

Согласно решению властей Литвы, артисты не смогут посещать страну до 21 января 2027 года. Пока что неизвестно, будет ли оно пересмотрено.

Накануне глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас вместе с депутатом Витаутасом Юозапайтисом обратились в Министерство иностранных дел страны с требованием запретить въезд Королевой и Хабиба в страну. Они также просили оценить идеологическую составляющую предстоящих концертов звезд, ранее выступавших в Крыму.

Подобный запрет на выступление российских артистов для Вильнюса — явление не новое. К примеру, в октябре прошлого года был отменен концерт пианиста Николая Луганского за гастроли в 2016 году на территориях Донбасса, не подконтрольных Киеву. Еще одной персоной нон грата в Литве стал Филипп Киркоров. Вильнюс назвал певца угрозой национальной безопасности и закрыл ему въезд в республику на пять лет, поскольку тот выступал в Крыму.

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