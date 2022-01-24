Персоны нон грата: Наташе Королевой и Хабибу закрыли въезд в Литву

Хабиб отреагировал на такие новости в Instagram, отметив, что на его выступление купили билеты три тысячи человек. Шоу было согласовано с Министерством культуры Литвы, с документами артиста также все было в порядке.

«Приношу свои извинения. Больше всего жалко детей, которые искренне ждали», — написал певец.

Согласно решению властей Литвы, артисты не смогут посещать страну до 21 января 2027 года. Пока что неизвестно, будет ли оно пересмотрено.

Накануне глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас вместе с депутатом Витаутасом Юозапайтисом обратились в Министерство иностранных дел страны с требованием запретить въезд Королевой и Хабиба в страну. Они также просили оценить идеологическую составляющую предстоящих концертов звезд, ранее выступавших в Крыму.