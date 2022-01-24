Олимпийские деревни в Пекине начали работу

Сообщается, что уже в первый день работы в деревни заехали представители более 20 делегаций: Китая, Австралии, Канады, США, Финляндии и других стран.

Напомним, что официальное открытие Олимпийских деревень состоится 27 января.

Хозяева Олимпиады провозгласили для гостей достаточно строгие меры в связи с пандемией коронавируса: все зарубежные спортсмены и члены официальных делегаций будут размещены в так называемых «пузырях». Им предстоит жить, соревноваться и отдыхать только в пределах этих специальных зон.

В этой связи каждая из Олимпийских деревень - это своеобразный городок, где предусмотрено и жильё, и места обслуживания - банки, кафе, магазины, в том числе сувенирные, салоны мобильной связи и даже салоны красоты.