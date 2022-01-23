СМИ показали надгробие Куравлева, которое заранее установил себе отправленный в хоспис актер
Сын кинозвезды рассказал, по какой причине они с сестрой отправили его в спецзаведение, пишет Topnews.
Сын кинозвезды рассказал, по какой причине они с сестрой отправили его в спецзаведение, пишет Topnews.
СМИ любят писать о том, что народный артист РФСФР всегда был однолюбом и прожил в браке с Ниной Куравлевой всю жизнь. Известно, что супруги познакомились на катке, когда Леонид учился в девятом классе. Вырастили дочь Екатерину, которая стала психотерапевтом, и сына Василия. Нина Куравлева работала учителем английского языка в московской школе, стала завучем. Супруги Куравлева не стало в 2012 году, причиной смерти стало запущенное сердечное заболевание и два инфаркта. Сразу после ее смерти на памятнике Леонид попросил выбить два имени – свое и ее. НТВ нашли могилу жены артиста на Троекуровском кладбище.
Как сообщают журналисты, на памятнике выбиты его имя и фамилия без даты смерти. По словам сотрудников кладбища, ранее актер постоянно бывал у них, не пропустил ни одной даты рождения. Но потом начались проблемы со здоровьем, и визиты стали редкими. В программе «Ты не поверишь!», которая вышла в эфир весной 2021 года, они пояснили, что никто не навешает место упокоения Нины Куравлевой уже давно, а последний раз плата за уход приходила в семь лет назад,
Сейчас отношения отца и детей, по мнению СМИ, нельзя назвать идеальными. Источники в доме престарелых, куда отправился жить Куравлев, заявили, что он отказывался их видеть, лишь изредка меняя гнев на милость.
Сами же близкие 85-летнего актера в беседе с «КП», пояснили, почему пошли на непопулярное решение и отправили старого отца в пансионат для пожилых людей «Идиллия». По словам Василия Куравлева, который представляет интересы отца, за несколько последних лет здоровье кинозвезды сильно пошатнулось, отчего ему пришлось съехать от дочери, которая приютила отца после смерти Нины Куравлевой. Сама Екатерина не могла быть сиделкой, а от помощи профессионалки Куравлев отказывался.
Позднее он переехал к сыну, но и Василий с женой поняли, что уже не справляются с уходом за отцом. По словам сына, Куравлеву требовалась помощь профессиональных психологов и медиков. Тогда и появилась идея о частном пансионате.
Отец согласился. Василий категорически опроверг разрыв с отцом и описание его, данные сотрудниками пансионата СМИ, назвав их «глупостями». Мужчина пояснил, что 85-летний отец всегда жил среди любящих родных. «Нельзя сказать, что он был неухоженный. Но если бы он был в замечательном и прекрасном состоянии, он бы туда не поступил», – сообщил он, добавив, что у Куравлева были проблемы.
Василий Куравлев рассказал, что они с Екатериной желали отцу лучшего ухода и поместили в место, где он мог дышать свежим воздухом и заниматься лечебной физкультурой. Хотя перед самим переездом пребывал не в лучшем состоянии духа. У отца была депрессия, которая началась после смерти жены, признался Василий. «Он не хотел никуда выходить, вел затворнический образ жизни», – пояснил он, добавив, что считает принятое решение правильным и взвешенным.
По словам Куравлева-младшего, в пансионат отец переехал в конце августа. Они навещали и были в там 31 декабря, вместе нарядив елку. Тогда же они заметили кашель и общее недомогание Куравлева. Что было с ним в «Коммунарке», им точно не известно. Сын артиста пояснил, что ему крайне обидно, что СМИ восприняли их решение, как намерение избавиться от ненужного родственника.
По словам главы центра Юлии Климовой, нельзя понимать под пансионатом старые дома престарелых. Здесь его обитатели находятся под постоянным контролем, с ними работают психологи, проводятся концерта, кормят стариков шесть раз в день.
Климова рассказала, что комнату для отца выбирали родные. И Куравлев может покинуть центр по первому желанию. Сама же она считает, что звезда ожила и стала более социализированной. Он понимал, что дети заняты, и не могут быть с ним все время.
Что касается супруги актера, то эту «болезненную» тему в пансионате стараются не затрагивать. Он кажется начальнику заведения «вполне здравомыслящим человеком в рамках возраста» и «волевым». Также Климова пояснила, что уход стоит 7 000 в сутки (около 90 евро) и отрицает конфликт с дочерью, которая приезжала к отцу «раз 15», и только пару раз он отвернулся к стене, все остальные «улыбался ей», что нормально для пожилых людей.