СМИ показали надгробие Куравлева, которое заранее установил себе отправленный в хоспис актер

В связи с недавней экстренной госпитализацией артиста Леонида Куравлева, в СМИ продолжают всплывать подробности его биографии и личной жизни. Так, известно, что сейчас актера поместили в хоспис прямиком из больницы в Коммунарке, где он проходил лечение от бактериальной пневмонии. Туда в свою очередь артист попал из дома престарелых, куда его ранее направили дети из-за развившейся деменцией.

СМИ любят писать о том, что народный артист РФСФР всегда был однолюбом и прожил в браке с Ниной Куравлевой всю жизнь. Известно, что супруги познакомились на катке, когда Леонид учился в девятом классе. Вырастили дочь Екатерину, которая стала психотерапевтом, и сына Василия. Нина Куравлева работала учителем английского языка в московской школе, стала завучем. Супруги Куравлева не стало в 2012 году, причиной смерти стало запущенное сердечное заболевание и два инфаркта. Сразу после ее смерти на памятнике Леонид попросил выбить два имени – свое и ее. НТВ нашли могилу жены артиста на Троекуровском кладбище.

Как сообщают журналисты, на памятнике выбиты его имя и фамилия без даты смерти. По словам сотрудников кладбища, ранее актер постоянно бывал у них, не пропустил ни одной даты рождения. Но потом начались проблемы со здоровьем, и визиты стали редкими. В программе «Ты не поверишь!», которая вышла в эфир весной 2021 года, они пояснили, что никто не навешает место упокоения Нины Куравлевой уже давно, а последний раз плата за уход приходила в семь лет назад,

Сейчас отношения отца и детей, по мнению СМИ, нельзя назвать идеальными. Источники в доме престарелых, куда отправился жить Куравлев, заявили, что он отказывался их видеть, лишь изредка меняя гнев на милость.

Сами же близкие 85-летнего актера в беседе с «КП», пояснили, почему пошли на непопулярное решение и отправили старого отца в пансионат для пожилых людей «Идиллия». По словам Василия Куравлева, который представляет интересы отца, за несколько последних лет здоровье кинозвезды сильно пошатнулось, отчего ему пришлось съехать от дочери, которая приютила отца после смерти Нины Куравлевой. Сама Екатерина не могла быть сиделкой, а от помощи профессионалки Куравлев отказывался.

Позднее он переехал к сыну, но и Василий с женой поняли, что уже не справляются с уходом за отцом. По словам сына, Куравлеву требовалась помощь профессиональных психологов и медиков. Тогда и появилась идея о частном пансионате.