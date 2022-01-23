Актриса раскрыла размер наследства Градского: ограбление придумал сын
По словам артистки Цветковой, перед смертью музыкант намеренно не составил завещание, пишет Пятый канал.
По словам артистки Цветковой, перед смертью музыкант намеренно не составил завещание, пишет Пятый канал.
По словам Цветковой, Градский не оставил завещание. Актриса отметила, что перед смертью композитор даже предполагал, какая будет «драка» за его наследство, но все равно не разделил свое имущество заранее. Возможно, рассуждает актриса, музыкант хотел этой «драки» и намеренно стравил родственников. «Его вдова никак не могла инсценировать ограбление. Если разоблачается, то она теряет все. В банке у него лежит триста миллионов рублей. Думаю, что историю с ограблением придумал его старший сын. Это его замысел такой», — сказала Цветкова.
Артистка упомянула в интервью и подробности личной жизни Градского и Коташенко. Она считает, что и в браке с писаной красавицей-блондинкой певец встречался с другими женщинами, ни в чем себе не отказывал. Супруга все это смиренно терпела.
Вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили 16 января. По словам актрисы, преступники сымитировали ДТП с участием ее авто, после чего сели в ее машину. Угрожая женщине расправой, грабители заставили ее отвезти их в свой дом. В результате якобы забрали у вдовы деньги и имущество на 100 миллионов рублей (почти миллион евро).