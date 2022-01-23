Актриса раскрыла размер наследства Градского: ограбление придумал сын

По словам Цветковой, Градский не оставил завещание. Актриса отметила, что перед смертью композитор даже предполагал, какая будет «драка» за его наследство, но все равно не разделил свое имущество заранее. Возможно, рассуждает актриса, музыкант хотел этой «драки» и намеренно стравил родственников. «Его вдова никак не могла инсценировать ограбление. Если разоблачается, то она теряет все. В банке у него лежит триста миллионов рублей. Думаю, что историю с ограблением придумал его старший сын. Это его замысел такой», — сказала Цветкова.