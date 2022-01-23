Вс, 23.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Эстонский астролог Ольга Потемкина предупреждает, чего следует опасаться каждому в наступающий Год Тигра

Год тигра. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

1 фквраля наступает астрономический новый год - год Тигра. Эстонский астролог Ольга Потемкина дала рекомендации, как следует себя вести в этом году.

Год водяного Тигра наступит 1 февраля. Цвет воды - от черного до нежно- голубого, поэтому его называют черным, синим и даже голубым Тигром.
Активный огненный Янский характер Тигра успокаивается стихией года. Ведь огонь и вода взаимно ослабляют друг друга.
 
Год Тигра характеризуется чередой событий, противоречащих и конфликтующих друг с другом. Считается, что в годы Тигра чаще, чем в другие, случаются конфликты и войны. Существует тенденция возникновения бедствий, вызванных природными катаклизмами, и в результате деятельности человека.
 
События года Тигра обычно масштабны и захватывают большое количество людей.
 
В год Тигра не стоит рассчитывать на преданную дружбу. В супружестве происходят события, уменьшающие доверие друг к другу. Считается, что в этот год не следует начинать новое бизнес-партнерство, лучше дождаться более благоприятного влияния года Кролика. Такое же предупреждение касается и создания всевозможных альянсов и союзов.
 
С другой стороны, из-за решительного и воинственного характера года Тигра появляется возможность завершить отношения или союзы, которые уже давно перестали быть счастливыми, эффективными, «здоровыми». С этой точки зрения годы Тигра имеют очищающее влияние на события и отношения.
 
Появляется возможность вскрыть и вывести наружу скрытые разногласия, тайные замыслы, отстоять свои честь и достоинство.
 
В год Водяного Тигра в качестве оберега рекомендуется носить раухтопаз или морион. Этот минерал создает неприкосновенный энергетический запас и устанавливает барьер между владельцем и окружающими — это защищает носителя от усталости и помогает сохранять здоровье.
 
Тигр «дружит» с Кроликом, Лошадью и Овцой и не находит покоя рядом с Крысой, Быком, Драконом и Обезьяной.
 
Родившиеся в год Тигра могут рассчитывать на удачу в области светской жизни, профессиональной деятельности, победы в соревнованиях, состязаниях и конкурсах. Помощь приходит всегда вовремя, можно рассчитывать на всестороннюю поддержку. Но даже Тиграм в свой год Тигр не прощает легкомыслия и агрессивности, которые могут привести к нежелательным событиям и несчастьям.
 
Крыса
Год Тигра средний, несущий события не слишком большого масштаба и не меняющих жизнь кардинально. Особое значение может иметь путешествие. К родным следует относиться внимательно и с пониманием, не забывать проявлять заботу и разделять их интересы. Поддерживать здоровье необходимо, так как Тигр не дает Крысам высокой защиты от болезней.
 
Бык
Наступают беспокойные времена. Быстрое и беспрепятственное достижение цели – это не для вас. Это касается всех сфер жизни. Но если проявлять аккуратность и бдительность, то можно избежать неприятностей. Важно иметь терпение и следовать намеченной цели. Полезна нейтрализация опасностей и неудач с помощью феншуй. Например, разместить лазуритовый глобус в северо-восточном углу своего жилища.
 
Кролик
Благоприятный год, но не стоит пускать дела на самотек. Вы не совсем вне опасности. Необходимо дополнительное внимание, чтобы избегать конфликтов. Возможны судебные процессы, связанные с бизнесом. Нужна осторожность при выполнении важных контрактов или при вашем участии в сделках.
 
Дракон
Дракон вступает в конфликт с буйным Тигром. Это тревожное и бурное время. Прогресс почти незаметен. Большинство планов заблокировано препятствиями. Объявляются противники, которые осложняют ситуацию. Но Дракон, несмотря ни на что, преодолевает все трудности. Поможет удерживать равновесие очищение пространства с помощью благовоний.
 
Змея
Вас может преследовать и раздражать серия небольших, но досадных неудач, проблем и столкновений. Не очень хорошее время для Змеи. Следует быть внимательными и сдержанными в общении с людьми. Благоразумие является лучшей доблестью.
 
Лошадь
Ваша удача увеличивается. Это счастливое время, когда расцветает любовь и улучшается семейная жизнь. Активный период, характеризующийся большим количеством общения и развлечений. Но Лошадь должна стремиться преодолеть свою самоуверенность в ситуациях, которые могут привести к ссоре или непониманию. В денежных делах наблюдается стабильность.
 
Овца
Овце придется справляться с семейными проблемами и конфликтами с родственниками, особенно по вопросам наследства. Это год противостояния, вздорных придирок и неспокойной жизни. Зато работа и карьера не встретят препятствий.
 
Обезьяна
Обезьяна переживает самый непредсказуемый период. Обычно это время считается плохим для нее. Она может проиграть своим врагам. Год слабости и уязвимости, когда все, что может не получиться, не получается. Обезьяне стоит быть терпеливой и пассивной. Поможет компенсировать негативную энергию светильник или горящая свеча в южной части вашего жилища.
 
Петух
У вас весьма благоприятный год. Вам сопутствует большая удача в денежных вопросах, капиталовложения приносят ощутимые результаты. Год настолько хорош, что благоприятные возможности не перестают стучаться в дверь.
 
Собака
Сложности с взаимоотношениями ослабляются и сходят на «нет». Сокращается число конфликтов. Семейные дела выравниваются и к концу года приходят к хорошему состоянию. Операции с недвижимостью обещают хорошую прибыль.
 
Свинья
Свинье стоит запастись терпением и финансами на случай непредвиденных обстоятельств. С большой осторожностью следует доверяться людям, с которыми она работает. В этом году Свинья не может положиться на других.
НАВЕРХ
Back