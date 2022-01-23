Эстонский астролог Ольга Потемкина предупреждает, чего следует опасаться каждому в наступающий Год Тигра

Год водяного Тигра наступит 1 февраля. Цвет воды - от черного до нежно- голубого, поэтому его называют черным, синим и даже голубым Тигром.

Активный огненный Янский характер Тигра успокаивается стихией года. Ведь огонь и вода взаимно ослабляют друг друга.

Год Тигра характеризуется чередой событий, противоречащих и конфликтующих друг с другом. Считается, что в годы Тигра чаще, чем в другие, случаются конфликты и войны. Существует тенденция возникновения бедствий, вызванных природными катаклизмами, и в результате деятельности человека.

События года Тигра обычно масштабны и захватывают большое количество людей.

В год Тигра не стоит рассчитывать на преданную дружбу. В супружестве происходят события, уменьшающие доверие друг к другу. Считается, что в этот год не следует начинать новое бизнес-партнерство, лучше дождаться более благоприятного влияния года Кролика. Такое же предупреждение касается и создания всевозможных альянсов и союзов.

С другой стороны, из-за решительного и воинственного характера года Тигра появляется возможность завершить отношения или союзы, которые уже давно перестали быть счастливыми, эффективными, «здоровыми». С этой точки зрения годы Тигра имеют очищающее влияние на события и отношения.

Появляется возможность вскрыть и вывести наружу скрытые разногласия, тайные замыслы, отстоять свои честь и достоинство.

В год Водяного Тигра в качестве оберега рекомендуется носить раухтопаз или морион. Этот минерал создает неприкосновенный энергетический запас и устанавливает барьер между владельцем и окружающими — это защищает носителя от усталости и помогает сохранять здоровье.

Тигр «дружит» с Кроликом, Лошадью и Овцой и не находит покоя рядом с Крысой, Быком, Драконом и Обезьяной.

Родившиеся в год Тигра могут рассчитывать на удачу в области светской жизни, профессиональной деятельности, победы в соревнованиях, состязаниях и конкурсах. Помощь приходит всегда вовремя, можно рассчитывать на всестороннюю поддержку. Но даже Тиграм в свой год Тигр не прощает легкомыслия и агрессивности, которые могут привести к нежелательным событиям и несчастьям.

Крыса

Год Тигра средний, несущий события не слишком большого масштаба и не меняющих жизнь кардинально. Особое значение может иметь путешествие. К родным следует относиться внимательно и с пониманием, не забывать проявлять заботу и разделять их интересы. Поддерживать здоровье необходимо, так как Тигр не дает Крысам высокой защиты от болезней.

Бык

Наступают беспокойные времена. Быстрое и беспрепятственное достижение цели – это не для вас. Это касается всех сфер жизни. Но если проявлять аккуратность и бдительность, то можно избежать неприятностей. Важно иметь терпение и следовать намеченной цели. Полезна нейтрализация опасностей и неудач с помощью феншуй. Например, разместить лазуритовый глобус в северо-восточном углу своего жилища.

Кролик