Смотрите, что происходит во вновь открывшемся ресторане Korsaar

Первая слепая дегустация прошла на ура, и результаты показали, что большинство гостей любят не крепкие и не приторные вкусы кальянов, а спокойные и фруктовые ароматы. Победил вкус-микс манго и черники, «серебро» у арбуза-дыни-мяты.

Перед дегустацией кальянов следует учитывать несколько нехитрых правил, например, не использовать сильно действующие духи и дезодоранты, не читать название вкуса до того, как вы его попробуете, не курить долго один вкус, не бояться признаваться, что кальян слишком крепок для вас, и самое главное - надо приходить на дегустацию с хорошим настроением.