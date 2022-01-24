Пн, 24.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Смотрите, что происходит во вновь открывшемся ресторане Korsaar

В ресторане Korsaar, который снова открыт и предлагает наслаждаться вкусными коктейлями и танцевальными сетами, прошла первая слепая дегустация кальянов.

Ресторан становится настоящей меккой для ценителей кальянов, и постоянные посетители уже знают, где можно провести душевный вечер.

Первая слепая дегустация прошла на ура, и результаты показали, что большинство гостей любят не крепкие и не приторные вкусы кальянов, а спокойные и фруктовые ароматы. Победил вкус-микс манго и черники, «серебро» у арбуза-дыни-мяты. 

Перед дегустацией кальянов следует учитывать несколько нехитрых правил, например, не использовать сильно действующие духи и дезодоранты, не читать название вкуса до того, как вы его попробуете, не курить долго один вкус, не бояться признаваться, что кальян слишком крепок для вас, и самое главное - надо приходить на дегустацию с хорошим настроением.

Смотрите наше эксклюзивное видео!

НАВЕРХ
Back