Смотрите, что происходит во вновь открывшемся ресторане Korsaar
В ресторане Korsaar, который снова открыт и предлагает наслаждаться вкусными коктейлями и танцевальными сетами, прошла первая слепая дегустация кальянов.
В ресторане Korsaar, который снова открыт и предлагает наслаждаться вкусными коктейлями и танцевальными сетами, прошла первая слепая дегустация кальянов.
Ресторан становится настоящей меккой для ценителей кальянов, и постоянные посетители уже знают, где можно провести душевный вечер.
Первая слепая дегустация прошла на ура, и результаты показали, что большинство гостей любят не крепкие и не приторные вкусы кальянов, а спокойные и фруктовые ароматы. Победил вкус-микс манго и черники, «серебро» у арбуза-дыни-мяты.
Перед дегустацией кальянов следует учитывать несколько нехитрых правил, например, не использовать сильно действующие духи и дезодоранты, не читать название вкуса до того, как вы его попробуете, не курить долго один вкус, не бояться признаваться, что кальян слишком крепок для вас, и самое главное - надо приходить на дегустацию с хорошим настроением.
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