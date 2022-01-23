Опухшего и располневшего Киркорова не узнали фанаты: кто это?

Народный артист РФ Филипп Киркоров шокировал поклонников очередным видео в социальных сетях. Бурное обсуждение вызвал не сам контент, а внешний вид певца. В Instagram-сторис он выглядел сильно располневшим или опухшим — щеки 54-летнего исполнителя не на шутку смутили фанатов.

Самого Киркорова набранные килограммы, судя по всему, особенно не беспокоят. Как признавался он когда-то в интервью Ксении Собчак, пожить хочется на полную катушку — красиво, весело и сытно. Видимо, принципы звезды с тех пор не изменились. И пухлые щечки он не скрывает фильтрами, продолжая публиковать новые фото и видео в социальных сетях.

Instagram @fkirkorov

Вот только публика, как известно, требовательна и беспощадна. Фолловеры не простили знаменитости легкой невнимательности к внешнему виду и гедонистического попустительства — в комментариях к новым постам пользователи резко высказываются о поправившемся Киркорове.

«Кто этот покемон?» — приводит слова одной из подписчиц dni.ru.

Чтобы как-то замаскировать округлости, Киркоров на впечатлившем массы ролике воспользовался сомнительным приемом, спрятав глаза под черными очками. Но его щеки от этого меньше на вид не стали, лишь дали очередной повод для шуток.

Instagram @fkirkorov

Стоит отметить неоспоримый факт, о который разбивается любая критика в адрес Филиппа Киркорова: как бы ни выглядел, в каком бы скандале ни был замешан, десятки лет он неизменно входит в список самых востребованных артистов страны и первых звезд эстрады.