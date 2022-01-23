Какая боль! Эта прекрасная эстонка не вышла в финал конкурса красоты Miss World
К сожалению, наша Каролин Киппасто, принимающая участие в конкурсе Miss World, не вышла в финал и покидает это престижное состязание.
К сожалению, наша Каролин Киппасто, принимающая участие в конкурсе Miss World, не вышла в финал и покидает это престижное состязание.
Красотка Каролин Киппасто, представляющая Эстонию на международном конкурсе Miss World, объявила в социальных сетях, что не прошла в полуфинал.
«К сожалению, я не попала в число сорока полуфиналисток, но очень благодарна жизни за полученную возможность. Спасибо всем за поддержку. Я буду рада возможности снова представлять Эстонию», — пишет Каролин.
Последний раз эстонка участвовала в Miss World 14 лет назад. Нынешний конкурс проходит на острове Пуэрто Рико в Карибском море, и за корону борются участницы из 97 стран.
В 2018 году Каролин отправилась на конкурс красоты Miss Grand International - безуспешно, а через год — на Miss Tourism International - попала в первую десятку.
Каролин изучает психологию в Тартуском университете и занимается танцами.