Какая боль! Эта прекрасная эстонка не вышла в финал конкурса красоты Miss World

Красотка Каролин Киппасто, представляющая Эстонию на международном конкурсе Miss World, объявила в социальных сетях, что не прошла в полуфинал.

«К сожалению, я не попала в число сорока полуфиналисток, но очень благодарна жизни за полученную возможность. Спасибо всем за поддержку. Я буду рада возможности снова представлять Эстонию», — пишет Каролин.

Последний раз эстонка участвовала в Miss World 14 лет назад. Нынешний конкурс проходит на острове Пуэрто Рико в Карибском море, и за корону борются участницы из 97 стран.

В 2018 году Каролин отправилась на конкурс красоты Miss Grand International - безуспешно, а через год — на Miss Tourism International - попала в первую десятку.