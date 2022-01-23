Каждую секунду думал, что умру: в Мексике толпа избила актера Олега Тактарова

Российский актер и бывший боец UFC Олег Тактаров едва не стал жертвой нападения в Мексике. Все случилось в штате Кинтана-Роо на юге страны.

О нападении журналистам рассказал сотрудник консульства РФ Андрей Трояновский. Сейчас жизни артиста ничего не угрожает, но консульство контролирует ситуацию. По словам Трояновского, нападение произошло довольно давно. В полицию обратился сам Тактаров, но он не просил помощи у дипломатов. Сейчас проводится расследование произошедшего. Трояновский отметил, что в случившемся нет «никаких проявлений русофобии». Претензий правоохранителей к Тактарову нет.

Сам Тактаров рассказал журналисту Александру Лютикову, что толпа напала на него, когда он заступился за девушку.

«Ударили сзади по голове, думаю, бейсбольной битой. Десять человек по мне скакали», – цитирует журналист бывшего спортсмена в своем Telegram-канале. Боец, предположительно, потерял сознание, но затем пришел в себя от того, что начал задыхаться. «Меня били. На мне также были наручники…» – сказал он.

Актер добавил, что его ноги связали «какой-то леской», а затем нападавшие продолжили наносить удары еще примерно 30-40 минут. По признанию Тактарова, он «каждую секунду думал», что умрет.