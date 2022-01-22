Пролилась на свет тайна месячной комы умершего журналиста Михаила Зеленского

Накануне в Москве простились с известным российским телеведущий Михаилом Зеленским. Однако в СМИ продолжают всплывать подробности непростой биографии журналиста.

Телеведущий скончался во время отдыха в Доминикане 11 января.

Причиной смерти 47-летней телезвезды назвали проблемы с сердцем, которые были у него на протяжении последних лет жизни и привели к приступу с летальным исходом.

Так, около месяца Зеленский провел в коме, о чем СМИ рассказала его вдова.

Недавно ее слова подтвердила подруга Зеленского Алла.

В беседе с News.ru она рассказала, что коме предшествовали шокирующие события. Михаила жестоко избили неизвестные, когда молодой человек только поступил в институт. Они завидовали тому, как выглядел и вел себя Зеленский.

Причину она видит в воспитании, которое получил будущий журналист. Мать была балериной, которая сменила сцену на педагогику. А отец – военным, из-за чего москвич по рождению Зеленский некоторое время жил в Хабаровске, куда направили на службу отца.

Как рассказала Алла, в молодости Михаил был похож на “активного шустрого денди”, что и привело к уличному конфликту.

«Его до полусмерти избили хулиганы», – рассказала она.

От полученных травм журналист впал в кому, в которой провел месяц, после чего семья решила вернуться в столицу.