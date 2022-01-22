Пролилась на свет тайна месячной комы умершего журналиста Михаила Зеленского
Близкие поделились подробностями биографии телезвезды, сообщает Topnews.
Близкие поделились подробностями биографии телезвезды, сообщает Topnews.
Накануне в Москве простились с известным российским телеведущий Михаилом Зеленским. Однако в СМИ продолжают всплывать подробности непростой биографии журналиста.
Телеведущий скончался во время отдыха в Доминикане 11 января.
Причиной смерти 47-летней телезвезды назвали проблемы с сердцем, которые были у него на протяжении последних лет жизни и привели к приступу с летальным исходом.
Так, около месяца Зеленский провел в коме, о чем СМИ рассказала его вдова.
Недавно ее слова подтвердила подруга Зеленского Алла.
В беседе с News.ru она рассказала, что коме предшествовали шокирующие события. Михаила жестоко избили неизвестные, когда молодой человек только поступил в институт. Они завидовали тому, как выглядел и вел себя Зеленский.
Причину она видит в воспитании, которое получил будущий журналист. Мать была балериной, которая сменила сцену на педагогику. А отец – военным, из-за чего москвич по рождению Зеленский некоторое время жил в Хабаровске, куда направили на службу отца.
Как рассказала Алла, в молодости Михаил был похож на “активного шустрого денди”, что и привело к уличному конфликту.
«Его до полусмерти избили хулиганы», – рассказала она.
От полученных травм журналист впал в кому, в которой провел месяц, после чего семья решила вернуться в столицу.
Оттуда же взялась и традиция праздновать день рождения сына дважды, второй раз – в годовщину выхода из комы.