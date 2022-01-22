Дочь Пескова разозлила Сеть откровенными фото на выставке Цоя
Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова снова вызвала гнев в Сети.
Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова снова вызвала гнев в Сети.
Пользователей удивил внешний вид Елизаветы Песковой.
Елизавета разместила в своем Instagram серию снимков, сделанных в Манеже на выставке, посвященной Виктору Цою, сообщает Topnews.ru.
В кадре 24-летняя блондинка позирует в интерьерах выставки в откровенном наряде.
Для выхода в свет она выбрала прозрачный кроп-топ, через который просвечивается ее нижнее белье.
Образ дополнен рубашкой в черно-белую клетку, кожаными брюками и кедами.