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Дочь Пескова разозлила Сеть откровенными фото на выставке Цоя

Лиза Пескова с папой ФОТО: Соцсети

Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова снова вызвала гнев в Сети.

Пользователей удивил внешний вид Елизаветы Песковой.

Елизавета разместила в своем Instagram серию снимков, сделанных в Манеже на выставке, посвященной Виктору Цою, сообщает Topnews.ru.

В кадре 24-летняя блондинка позирует в интерьерах выставки в откровенном наряде.

Для выхода в свет она выбрала прозрачный кроп-топ, через который просвечивается ее нижнее белье.

Образ дополнен рубашкой в черно-белую клетку, кожаными брюками и кедами.

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