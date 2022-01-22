Филиппов день: приметы и поверья на 22 января

По народным обычаям на ужин в этот день готовили щи. Ими кормили и семью, и странников. Нельзя было им отказывать в ночлеге. Считалось, что отказ – грех. Если так поступить, то дом будут стороной обходить даже хорошо знакомые люди и хозяева лишатся поддержки окружающих.

Основной особенностью дня считалась традиция посещать баню. Верили, что именно банные процедуры вечером помогают смыть с себя «веселье святок» и настроиться на рабочий лад. Предки считали, что, посещая парную в Филиппов день, можно встретиться в банником. Это мифическое существо – хозяин бани. Говорили, что если человек собственными глазами увидит банника, то ему нужно сделать что-то необычное. Если дух останется довольным, в награду можно получить шапку-невидимку.

Запрещалось в этот день смеяться над кем бы то ни было, иронизировать, говорить с сарказмом или издеваться над человеком. Считалось, что в этом случае человека и его родню ждали неприятности. Также нельзя было 22 января трудиться спустя рукава. После начала любого дела было важно приложить максимум усилий и довести все до конца. Считалось, что халатное отношение к работе могло привести к неудачам и бедам в жизни. Нельзя было также затевать конфликты и ругаться, пишет Mir24.

Разрешалось заниматься проведением генеральной уборки и стирать грязные вещи. Еще в Филиппов день читались заговоры и молитвы для защиты дома от пожара. Это единственный день в году, когда такие заговоры имели наиболее мощную силу.