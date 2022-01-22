Умерла легендарная певица Эльза Суареш
Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш (Elza Soares), которую называли «голосом тысячелетия» и «королевой самбы», скончалась на 92-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости.
Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш (Elza Soares), которую называли «голосом тысячелетия» и «королевой самбы», скончалась на 92-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости.
Знаменитость ушла из жизни четверг в Рио-де-Жанейро у себя дома. Смерть Эльзы Суареш была естественной.
Певица прославилась в 1940-х годах, когда выиграла музыкальный конкурс на радио. После этого она выступала в коллективе Хоакима Нельи, записала 37 студийных альбомов и синглов, стала лауреаткой латинской премии "Грэмми".
В 1999 году Суареш была названа на британском радио ВВС "Голосом тысячелетия".
Суареш записывала музыку вплоть до 2019 года. Наследников у певицы не осталось. Ее единственный сын Мануэл Гарринча дос Сантос Жуниор погиб в автокатастрофе в десятилетнем возрасте.