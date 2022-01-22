Выпускник 1-й Рижской средней школы (1964 г.) в 1970 году окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, был принят в труппу Рижского академического театра драмы. Затем работал в Валмиерском драматическом театре, в 1981 году перешел в Рижский театр юного зрителя, а в 1996 году - в Рижский русский драматический театр.