Ушел из жизни известный актер Арнис Лицитис
В пятницу, 21 января, ушел из жизни актер Арнис Лицитис.
Mūžībā devies mūsu draugs Arnis Līcītis! Izcils cilvēks, lielisks draugs! Dusi mierā, Draugs! Tu mums ļoti pietrūksi!💔 pic.twitter.com/5n6TkfrTyh— Riga FC (@RigaFC_Official) January 21, 2022
Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге в семье актеров Альфреда Видениекса и Хельги Лиците.
Выпускник 1-й Рижской средней школы (1964 г.) в 1970 году окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, был принят в труппу Рижского академического театра драмы. Затем работал в Валмиерском драматическом театре, в 1981 году перешел в Рижский театр юного зрителя, а в 1996 году - в Рижский русский драматический театр.
Дебют Лицитиса в кино состоялся еще в 1965 году. В фильмографии актера более ста ролей. Особенно много Лицитис снимался в 1980-е годы в России.