Бездомная Марина Хлебникова вынуждена скитаться по знакомым

Марина Хлебникова на днях выписалась их больницы, куда она угодила после страшного пожара. Певица серьезно пострадала от огня, но, к счастью, врачи сумели поставить ее на ноги. А вот квартиры артистки теперь нуждается в серьезном ремонте. Поклонники переживали за звезду, оставшуюся без крыши над головой. Но Марина успокоила фанатов, сообщив в Инстаграме, что ей есть где пожить. Певица бодра и полна планов на будущее. Она даже выпустила новый клип «Нева», снятый еще до пожара.

По словам подруги Хлебниковой певицы Натальи Гулькиной, Марина после выписки из больницы живет у знакомых. Благо, друзей и родственников у нее много, остановиться есть у кого. Правда, Хлебникова не хочет надолго никого стеснять, поэтому часто переезжает с места на место.

«Ходит туда-сюда», – рассказала Гулькина о жизни коллеги после больницы.

Некоторые считают, что такой образ жизни Марине не на пользу – ведь она еще не полностью восстановилась, ей нужен покой и отдых. Но Гулькина заверила, что Хлебникова чувствует себя хорошо и даже собирается в ближайшее время сделать пластическую операцию, чтобы избавиться от ожогов и вернуться на сцену. Пластику артистка собирается делать в той же больнице, в которую она попала после пожара.

Недавно телеведущий Андрей Малахов обратился к зрителям с просьбой поддержать Марину и пожертвовать деньги на ремонт ее квартиры. Многие уже откликнулись, перечислив посильную сумму. В Инстаграме Хлебникова опубликовала пост со словами благодарности всем добрым людям.

«Домой вернуться пока не могу, поэтому пока поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо всем, что поддерживали меня на протяжении этих очень непростых для меня двух месяцев. Спасибо каждому человеку кто помогал и помогает мне финансово», – поблагодарила Марина.

Напомним, трагедия случилась со звездой эстрады 90-х ночью 19 ноября прошлого года. В двухэтажной московской квартире певицы вспыхнул пожар. Огонь разгорелся в запертой комнате Хлебниковой, по одной из версий она уснула с зажженной сигаретой. Однако сама артистка уверяет, что, скорее всего, возгорание началось из-за неисправной проводки. Дома в этот момент находились пожилые родители и дочка артистки. 22-летняя Доминика первой почувствовала запах гари и подняла тревогу. Она пыталась вытащить 56-летнюю мать, но не смогла справиться с запертой дверью.