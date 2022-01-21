Бездомная Марина Хлебникова вынуждена скитаться по знакомым
Подруга рассказала, как певица живет после выписки из больницы, пишет Kp.ru.
Подруга рассказала, как певица живет после выписки из больницы, пишет Kp.ru.
Марина Хлебникова на днях выписалась их больницы, куда она угодила после страшного пожара. Певица серьезно пострадала от огня, но, к счастью, врачи сумели поставить ее на ноги. А вот квартиры артистки теперь нуждается в серьезном ремонте. Поклонники переживали за звезду, оставшуюся без крыши над головой. Но Марина успокоила фанатов, сообщив в Инстаграме, что ей есть где пожить. Певица бодра и полна планов на будущее. Она даже выпустила новый клип «Нева», снятый еще до пожара.
По словам подруги Хлебниковой певицы Натальи Гулькиной, Марина после выписки из больницы живет у знакомых. Благо, друзей и родственников у нее много, остановиться есть у кого. Правда, Хлебникова не хочет надолго никого стеснять, поэтому часто переезжает с места на место.
«Ходит туда-сюда», – рассказала Гулькина о жизни коллеги после больницы.
Некоторые считают, что такой образ жизни Марине не на пользу – ведь она еще не полностью восстановилась, ей нужен покой и отдых. Но Гулькина заверила, что Хлебникова чувствует себя хорошо и даже собирается в ближайшее время сделать пластическую операцию, чтобы избавиться от ожогов и вернуться на сцену. Пластику артистка собирается делать в той же больнице, в которую она попала после пожара.
Недавно телеведущий Андрей Малахов обратился к зрителям с просьбой поддержать Марину и пожертвовать деньги на ремонт ее квартиры. Многие уже откликнулись, перечислив посильную сумму. В Инстаграме Хлебникова опубликовала пост со словами благодарности всем добрым людям.
«Домой вернуться пока не могу, поэтому пока поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо всем, что поддерживали меня на протяжении этих очень непростых для меня двух месяцев. Спасибо каждому человеку кто помогал и помогает мне финансово», – поблагодарила Марина.
Напомним, трагедия случилась со звездой эстрады 90-х ночью 19 ноября прошлого года. В двухэтажной московской квартире певицы вспыхнул пожар. Огонь разгорелся в запертой комнате Хлебниковой, по одной из версий она уснула с зажженной сигаретой. Однако сама артистка уверяет, что, скорее всего, возгорание началось из-за неисправной проводки. Дома в этот момент находились пожилые родители и дочка артистки. 22-летняя Доминика первой почувствовала запах гари и подняла тревогу. Она пыталась вытащить 56-летнюю мать, но не смогла справиться с запертой дверью.
Марина не только сильно обгорела, но и наглоталась дыма. Певица получила сильные ожоги груди, живота и бедер. Первые дни артистка провела в реанимации, врачи делали ей переливание крови, так как боялись, что у нее начнется сепсис. Затем Марина долго восстанавливалась. К счастью, ее голос не пострадал.