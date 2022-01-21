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Невакцинированную жительницу Таллинна не обслужили в магазине оптики. В чем же дело?

Lasnamäe Centrum ФОТО: Erik Prozes / Postimees

Постоянно меняющиеся установленные государством коронаограничения зачастую вызывают недопонимание как у клиентов, так и у представителей сферы обслуживания.

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Жительница Таллинна выразила в социальной сети свое недоумение в связи с произошедшей с ней ситуацией, когда из-за отсутствия сертификата о вакцинации она не смогла приобрести контактные линзы в одном из магазинов оптики в Lasnamäe Centrum.

Мы обратились в несколько таллиннских магазинов оптики с вопросом, действительно ли человек без справки о пройденной вакцинации или перенесенной болезни не может быть обслужен?

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