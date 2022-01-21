Невакцинированную жительницу Таллинна не обслужили в магазине оптики. В чем же дело?
Постоянно меняющиеся установленные государством коронаограничения зачастую вызывают недопонимание как у клиентов, так и у представителей сферы обслуживания.
Постоянно меняющиеся установленные государством коронаограничения зачастую вызывают недопонимание как у клиентов, так и у представителей сферы обслуживания.
Жительница Таллинна выразила в социальной сети свое недоумение в связи с произошедшей с ней ситуацией, когда из-за отсутствия сертификата о вакцинации она не смогла приобрести контактные линзы в одном из магазинов оптики в Lasnamäe Centrum.