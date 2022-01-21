К чему снится секс с боссом: психологи раскрыли тайный смысл эротических снов

Эротически сны могут быть очень приятными, если в них фигурирует объект вашей страсти, и даже шокирующими, когда главными героями становятся начальники, друзья, бывшие любовники или, упаси боже, родители. Психологи говорят, что воспринимать такие картины напрямую не стоит, как и пугаться их. Зачастую, уверяют эксперты, секс-грезы никак не связаны с сексом как таковым.

Так, специалист Ян Уоллес предупреждает – увидев во сне страстную ночь с экс-бойфрендом, не спешите разыскивать его номер в спрятанной в дальний угол записной книжке. Нет, это не сигнал начать все с начала или устроить «прощальный» акт любви в память о былых деньках. Наоборот – такое видение является мольбой сознания. Не повторяй прошлых ошибок, кричит оно, никогда больше с ним не встречайся!

Переспать во сне с начальником, скорее всего, значит, стремиться к его положению в карьере. Своеобразный сигнал-призыв заняться самообразованием и развитием. Вероятно, вы мечтаете о власти, а не о связи с боссом, нуждаетесь в реализации собственных амбиций. То же касается старого приятеля или совсем непривлекательного, на ваш взгляд соседа – увидев их во сне, не надо, знаете, через силу пытаться сами знаете, что. Это лишь говорит о необходимости дать выход агрессии.

«Люди ужасно переживают и путаются, когда им снятся сексуальные сны. На самом деле эти сны являются отражением того, что нас волнует в нашей реальной жизни. И то, насколько мы страстны во сне, отражает нашу готовность отвечать вызовам реальной жизни», – заявил Уоллес.

Российские психологи с зарубежным коллегой соглашаются. Психотерапевт и глава клиники психосоматический медицины Артем Толоконин, к примеру, считает эротику в грезах последствием преодоления каких-либо внутренних барьеров. А герои снов выступают символами ваших истинных желаний, стремлений, которые гасятся обстоятельствами или нерешительностью.

«Начальник олицетворяет новую ступень развития в социальном и личностном пане – ваша психика открывает пласт внутренних страстных желаний, связанных с карьерным ростом и финансовым благополучием», – говорит Толоконин.

Зачастую эротические фантазии во сне говорят о желании быть замеченным, попасть в центр внимания, проявить себя. Поэтому по ночам приходят образы и сюжеты запретных связей – с мужем лучшей подруги, например.

Бурная встреча с бывшим одноклассником, давним бойфрендом и вообще любым человеком из прошлого, уверена консультант-сексолог Мария Кириллова, это своеобразная терапия, напоминание о непредсказуемости жизни – сознание таким образом помогает снять с повестки табуированные темы и восполнить эмоциональные ресурсы.

Но порой секс во все же говорит о его нехватке наяву.

«Тело находит выход из такой ситуации, потому что ему нужна разрядка, которая наступает посредством эротических снов. Вспомните испытанные оргазмы во сне», – говорит эксперт.

Тонкий момент: люди, которых вы видите в ночных грезах в эротической обстановке все же чем-то вам нравятся, полагает Кириллова. Но эта привлекательность обоснована не зовом природы или влюбленностью, а наличием неких качеств, черт характера, материальных показателей, которые вы втайне хотите иметь сами. У босса это власть и деньги, у соседа в растянутой и грязной майке – непоколебимая уверенность в себе.