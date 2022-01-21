Скончался американский комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу «Жизнь с Луи»

Андерсон боролся с раком крови и находился на лечении в больнице Лас-Вегаса, однако утром в пятницу он «проиграл битву».

Луи Андерсон родился в 1953 году в американской Миннесоте. В США он был популярным комиком, а также снимался в различных телепроектах.