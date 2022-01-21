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Скончался американский комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу «Жизнь с Луи»

Луи Андерсон ФОТО: AFP/SCANPIX

В возрасте 68 лет скончался популярный американский комик Луи Андерсон, сообщают иностранные СМИ.

Андерсон боролся с раком крови и находился на лечении в больнице Лас-Вегаса, однако утром в пятницу он «проиграл битву».

Луи Андерсон родился в 1953 году в американской Миннесоте. В США он был популярным комиком, а также снимался в различных телепроектах.

Нашему зрителю он известен по мультсериалу «Жизнь с Луи», выпуском которого руководил. Мультсериал был основан на воспоминаниях комика о жизни с родителями в детском возрасте.

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