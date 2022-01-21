Пенсионерка Аллегрова потеряла миллионы

В последнее время певица старается как можно меньше появляться на публике, почти не покидая свой дом в Подмосковье. Такое затворничество ей по душе. Ведь пандемия не ослабляет своего натиска. К тому же, начал распространяться новый штамм ковида омикрон, и звезда боится подхватить заморскую заразу.

Отметившая 20 января 70-летие Ирина Аллегрова лишилась огромных гонораров. Виною всему новый штамм коронавируса.

В последнее время певица старается как можно меньше появляться на публике, почти не покидая свой дом в Подмосковье. Такое затворничество ей по душе. Ведь пандемия не ослабляет своего натиска. К тому же, начал распространяться новый штамм ковида омикрон, и звезда боится подхватить заморскую заразу.

К юбилею артистку звали на выступления и участие в шоу и фильмах для ТВ. Но «шальная императрица» российского шоу-бизнеса осталась непреклонна, отказавшись сниматься и давать концерты. Знаменитость согласилась только на юбилейный тур по городам Сибири.