Новая надежда 30 лет спустя: какие тайны гибели Талькова удалось раскрыть следствию

По окончательной версии следствия, Тальков сцепился с телохранителем певицы Азизы, который потребовал изменить порядок выхода артистов на сцену. Его концертный директор Валерий Шляфман оказался участником конфликта: вырвал револьвер у охранника, но случайно выстрелил в Талькова. И хоть в убийстве кумира миллионов не без стараний Шляфмана поначалу заподозрили телохранителя певицы, экспертиза расставила все по местам. Следователи еще тогда проанализировали траекторию пуль, и пришли к выводу, что именно Шляфман виновен в трагедии.