Новая надежда 30 лет спустя: какие тайны гибели Талькова удалось раскрыть следствию

По окончательной версии следствия, Тальков сцепился с телохранителем певицы Азизы, который потребовал изменить порядок выхода артистов на сцену. Его концертный директор Валерий Шляфман оказался участником конфликта: вырвал револьвер у охранника, но случайно выстрелил в Талькова. И хоть в убийстве кумира миллионов не без стараний Шляфмана поначалу заподозрили телохранителя певицы, экспертиза расставила все по местам. Следователи еще тогда проанализировали траекторию пуль, и пришли к выводу, что именно Шляфман виновен в трагедии.
До этого Шляфман числился в международном розыске. И скрывался в Израиле, который не выдавал его России. Но вот это изменение юридического статуса на «арестованный» может серьезно ускорить процесс.
Родные музыканта десятилетиями ждут реального приговора. И теперь появился шанс на то, в этом казалось бы безнадежном деле наконец будет поставлена точка.