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Новая надежда 30 лет спустя: какие тайны гибели Талькова удалось раскрыть следствию

Игорь Тальков. ФОТО: Кадр из программы

В громком деле об убийстве Игоря Талькова произошел внезапный поворот. Его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана арестовали. Заочно. Следствие полагает: именно от его руки 30 лет назад погиб Тальков, пишет Пятый канал.

По окончательной версии следствия, Тальков сцепился с телохранителем певицы Азизы, который потребовал изменить порядок выхода артистов на сцену. Его концертный директор Валерий Шляфман оказался участником конфликта: вырвал револьвер у охранника, но случайно выстрелил в Талькова. И хоть в убийстве кумира миллионов не без стараний Шляфмана поначалу заподозрили телохранителя певицы, экспертиза расставила все по местам. Следователи еще тогда проанализировали траекторию пуль, и пришли к выводу, что именно Шляфман виновен в трагедии.

До этого Шляфман числился в международном розыске. И скрывался в Израиле, который не выдавал его России. Но вот это изменение юридического статуса на «арестованный» может серьезно ускорить процесс.

Родные музыканта десятилетиями ждут реального приговора. И теперь появился шанс на то, в этом казалось бы безнадежном деле наконец будет поставлена точка.

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