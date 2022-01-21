Стало известно, как сейчас выглядит девочка из клипов певицы Sia

Тогда клип на эту песню собрал два с половиной миллиарда просмотров — рекордное число для того времени.

После совместной работы Sia и ее «маленькая муза» Мэдди Зиглер сохранили дружеские отношения. Звезды сняли вместе девять клипов. Зиглер выступала с Sia на некоторых мероприятиях и даже снялась в первой режиссерской работе исполнительницы, пишет Gazeta.ru.

Танцовщица сильно изменилась с возрастом. Сейчас ей уже 19-лет.

Зиглер имеет актерские амбиции и покоряет Голливуд, о чем свидетельствует лента ее Instagram.