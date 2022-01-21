Светлана Ходченкова снялась топлес для глянца, спровоцировав споры в Сети

Лицом февральского номера журнала Tatler стала актриса Светлана Ходченкова. Неоднозначности снимку добавляло то, что актриса снялась топлес. Несмотря на идеальную фигуру Светланы, снимок понравился далеко не всем. Издание опубликовало обложку номера в своем официальном Инстаграме.

Пользователи разделились на два лагеря. Злоязыкие критики сравнивали Ходченкову с лягушкой, не находя в ее внешности ничего примечательного. «Рот лягушки, глаза на любителя, грудь ни о чем… Так себе старушка», – писали хейтеры. Однако нашлись и поклонники актрисы, заявившие, что Светлана как всегда очаровательна. «Светлана – дива! Как тонко, томно и изысканно!», – написали комментаторы.