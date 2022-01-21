Светлана Ходченкова снялась топлес для глянца, спровоцировав споры в Сети
Не всем понравилось фото идеальной фигуры актрисы, пишет Topnews.
Не всем понравилось фото идеальной фигуры актрисы, пишет Topnews.
Пользователи разделились на два лагеря. Злоязыкие критики сравнивали Ходченкову с лягушкой, не находя в ее внешности ничего примечательного. «Рот лягушки, глаза на любителя, грудь ни о чем… Так себе старушка», – писали хейтеры. Однако нашлись и поклонники актрисы, заявившие, что Светлана как всегда очаровательна. «Светлана – дива! Как тонко, томно и изысканно!», – написали комментаторы.