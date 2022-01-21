Астролог назвала признаки приближающейся смерти, которые нельзя игнорировать

"Стёртые" фото

Первым делом стоит обратить внимание на последние фото с человеком. Он может получиться смазанным на одном или двух снимках, но если он постоянно отображается на фото нечётко и стёрто, то стоит уже волноваться всерьёз. В таких случаях астролог советует одарить близкого любовью и заботой, заинтересовать его чем-либо и дать ему цель в жизни — это поможет спасти его из лап смерти.

Безвольность

У человека, близкого к смерти, зачастую пропадает вся воля к жизни, он становится вялым и покорным, будто он уже умер. От таких людей веет холодом, и нередко они переживают в этот период серьёзное горе или депрессию. Никольская советует не бросать такого человека, а посвятить ему время, утешить и поддержать.

Жуткие сны

Иногда человек, к которому подкрадывается смерть, появляется во снах своих близких. В них он уходит прочь, иногда оборачиваясь и зовя за собой. Своей интуиции и таким снам стоит доверять, а потому необходимо проводить с пропадающими людьми больше времени: звонить без повода, приходить в гости или звать на прогулку.