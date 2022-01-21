Вы убираете на улице за своими домашними питомцами? Если нет, читайте, что вас ждет!

Как правило, достаточно одного или двух владельцев собак, регулярно не убирающих за своими питомцами на отдельно взятой территории, к примеру_ вокруг многоквартирного дома, чтобы по весне у других людей создалось впечатление, будто за собаками тут не убирает вообще никто. К сожалению, в данном случае меньшинство, что называется, кидает тень на реально большое количество добропорядочных хозяев собак.

Надо иметь в виду, что зимой разложение собачьих фекалий замедляется. Городские газоны же могут несколько месяцев находиться под слоем снега. Тем самым, на определённых участках действительно происходит некое накопление как мелкого мусора, так и собачьих экскрементов. Разумеется, во время оттепели вся эта скопившаяся за несколько зимних недель, или месяцев «красота», становится видна как на ладони. Особенно эта тема актуальна именно ранней весной.

В случае с неубранными собачьими фекалиями мы имеем дело, как мне кажется, с обыкновенным свинством и неуважением к окружающим людям. За время своей работы в МуПо я слышал достаточное количество оправданий на эту тему. Но ни одно из них не выдерживает, к сожалению, никакой критики.

«Я хочу напомнить, что в соответствии с правилами содержания собак и кошек в городе Таллинне, владелец собаки обязан убирать экскременты за своим питомцем, находясь в общественном месте. К счастью, абсолютное большинство хозяев собак всё-таки придерживается этих правил, говорит депутат Таллиннского горсобрания Павел Бойцов. - Но существует также и другая проблема, связанная с походом собак в туалет, но уже по-маленькому. И именно зимой она становится ещё более очевидной по причине жёлтых пятен, оставленных где бы то ни было. В мою бытность главным инспектором муниципальной полиции, я получал достаточное количество жалоб и на эту тему. Могу подтвердить, что действительно есть хозяева, позволяющие своим собакам регулярно облегчаться, к примеру на чьи-то клумбы; на входные двери в подъезд; прямо посреди тротуара; в местах, где играют дети, и так далее. Несмотря на то, что подобного рода моменты чётко в правилах не прописаны, я считаю такой вариант выгула собаки неприемлемым, и прекрасно понимаю тех людей, которых это беспокоит».