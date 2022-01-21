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Уку Сувисте предупреждает: созданы фейковые аккаунты, пытающиеся решить свои денежные проблемы от моего имени

Уку Сувисте. ФОТО: Konstantin Sednev

На имя певца Уку Сувисте было создано несколько фейковых аккаунтов, с которых кто-то пытается выманить деньги у людей из списка друзей музыканта.

Уку Сувисте опубликовал пост в своем официальном аккаунте в Facebook в четверг вечером, предупредив своих друзей и поклонников о фейковых аккаунтах, созданных от его имени. По словам певца, кто-то от его имени пытается получить деньги от знакомых.

«Создано несколько фейковых аккаунтов, которые активно пытаются выразить любовь и благодарность людям из моего списка друзей. Вероятно, у них есть небольшые финансовые проблемы, которые они пытаются решить, прося огромные денежные переводы у людей из моего списка друзей», — написал Сувисте.

Он просит людей не делиться личной информацией, а также блокировать фейковые аккаунты и сообщать о них.

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