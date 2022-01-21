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Памела Андерсон подала на развод

54-летняя американская актриса Памела Андерсон (Pamela Anderson) подала на развод с мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом. Об этом сообщает Rolling Stone .

Напомним, супруги прожили вместе чуть больше года - их свадьба состоялась в декабре 2020 года.

По данным источника издания, в настоящее время супруги уже не живут вместе. Он назвал их отношения "исчерпавшим себя пандемическим вихрем", поскольку их отношения завязались во время карантина.

Памела и Дэн начали встречаться всего через семь месяцев после развода Андерсон с прошлым супругом, голливудским магнатом Джоном Питерсом, были почти неразлучны и поженились через несколько месяцев.

Ранее бывшая сожительница ее мужа Дэна Хейхерста, 42-летняя Кэри, заявила, что тот изменил ей с Андерсон после пяти лет отношений, во время которых она ухаживала за двумя детьми возлюбленного.

Брак с Хейхерстом является у Андерсон пятым по счету.

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