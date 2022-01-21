Известный эстонский актер о тяжком заболевании: смотрел на потолок больницы и думал, почему я?

«Жизнь резко изменилась», — сказал Прийт, но добавил, что он ожидал своего диагноза, потому что годом ранее та же болезнь была обнаружена у его брата-близнеца Мярта.

Однако первоначальный шок все равно стал для Прийта большим. «Я смотрел на потолок в больнице и задавался вопросом, почему я?». Однако актёр заявил, что осознание одной проблемы с братом определенно помогло. «Возможно, нам будет легче говорить об этом. Мы не каждый день чувствуем себя подавленными из-за своей болезни».

Прийт признается, что ему приходится делать себе инъекции инсулина около десяти раз за день. «Я делаю инъекции перед едой, а также, если у меня неправильный уровень сахара в крови, я должен его скорректировать. Раньше ему приходилось брать кровь с кончика пальца и вводить ее в датчик», — объясняет он, добавляя, что ему приходилось колоть палец по 20 раз в день. «Пальцы были похожи на решетчатое дно».

Сейчас актер использует глюкометр. «Информация поступает на телефон с сенсора, прикрепленного к телу, в режиме реального времени. Я сам наношу его на тело и меняю примерно каждые десять дней. Если раньше вам приходилось тыкать палец 20 раз, то этот датчик измеряет сахар в крови 288 раз».