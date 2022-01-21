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Как феникс из пепла: Беатриче пережила смерть отца, коронавирус, развод и встретила любимого мужчину номер шесть
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Беатриче Фениче
Одиночество стало самой страшной болезнью современности – все больше женщин и мужчин не могут найти себе партнера. Светская львица, художница и мистик Беатриче создана совсем из другого теста. Для нее любовь важна, как воздух, просто необходима! За ее спиной пять браков. Отметившая свой день рождения 19 января женщина наслаждается счастливыми отношениями со своим шестым мужчиной и совершенно не собирается стареть: «Влюблена я была гораздо больше, чем шесть раз!»
С днем рождения! Сколько тебе исполнилось в этом году, 25?
Да. Пусть будет 25, цифры все равно такие же. (Широко улыбается)