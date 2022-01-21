Одиночество стало самой страшной болезнью современности – все больше женщин и мужчин не могут найти себе партнера. Светская львица, художница и мистик Беатриче создана совсем из другого теста. Для нее любовь важна, как воздух, просто необходима! За ее спиной пять браков. Отметившая свой день рождения 19 января женщина наслаждается счастливыми отношениями со своим шестым мужчиной и совершенно не собирается стареть: «Влюблена я была гораздо больше, чем шесть раз!»