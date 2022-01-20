Почему жена австралийского стриптизера, обвинив его в насилии, до сих пор носит обручально кольцо?

Расставшаяся из-за скандала Триину Лийс комментируя статус своих отношений немногословна, и говорит, что ни она, ни Джастин не делятся комментариями со СМИ: «Мы до сих пор женаты согласно регистру, да. И мы оба договорились на данный момент, что вообще ничего не будем говорить и будем заниматься своими делами».

«Я ношу кольцо, потому что я замужем», – говорит Трийну Лийс. Есть ли у них планы отпраздновать годовщину свадьбы 22 января? Она не отвечает на этот вопрос.

Начавшаяся в интернете история любви закончилась громким скандалом

В конце ноября в социальных сетях разгорелся скандал: Джастин МакНэрн, стриптизер, приехавший в Эстонию из Австралии в конце прошлого года, якобы применял дома физическое насилие в отношении своей эстонской жены, и полиции приходилось неоднократно вмешиваться. Оба начали обвинять друг друга и поливать грязью, в результате чего Джастин уехал из Эстонии.

«Джастин кричал, что я никуда не пойду, опрокинул меня вместе со стулом на пол, затыкал мне рот и орал», – рассказывала изданию Kroonika Трийну Лийс о ситуации, когда она просила у мужа разрешения ненадолго уйти, так как она и так долгое время не бывала нигде кроме работы и дома.

Позже и Джастин, и Трийну Лийс рассказывали СМИ о произошедшем в их отношениях. Однако в первую неделю декабря Триину Лийс отказалась от своих слов и заявила, что никогда не утверждала, что Джастин избивал или насиловал ее.

В середине декабря пресс-секретарь Департамента полиции погранохраны Анника Максимов сообщила Elu24, что было начато уголовное дело по обвинению в насилии.