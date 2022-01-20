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Пятеро россиян через суд доказали свою принадлежность к народу сету

Сетуские исполнительницы-запевалы могут пропеть более 10 тысяч стихов. ФОТО: Путешествие в Сетумаа. Автор фото - Матти Кямяря

Псковский районный суд признал пятерых жителей региона представителями коренного малочисленного народа сету, пишут «Новые известия».

По словам представителя заявителей, юридически установленная принадлежность к народу сету позволит включить граждан в перечень лиц, относящихся к малочисленному народу, для реализации личных и имущественных прав.

Отмечается, что во всех документах заявителей или их близких родственников национальность либо не указана вовсе, либо имеются записи «русский», «эстонец». При этом все пятеро живут в традициях народа сету, знают язык, празднуют национальные праздники ​​и придерживаются культурного быта.

Сету – малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая в юго-восточной части Эстонии, Печорском районе Псковской области и прилегающих районах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 году в стране Года культурного наследия народов России.

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