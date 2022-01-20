Пятеро россиян через суд доказали свою принадлежность к народу сету
Псковский районный суд признал пятерых жителей региона представителями коренного малочисленного народа сету, пишут «Новые известия».
Псковский районный суд признал пятерых жителей региона представителями коренного малочисленного народа сету, пишут «Новые известия».
По словам представителя заявителей, юридически установленная принадлежность к народу сету позволит включить граждан в перечень лиц, относящихся к малочисленному народу, для реализации личных и имущественных прав.
Отмечается, что во всех документах заявителей или их близких родственников национальность либо не указана вовсе, либо имеются записи «русский», «эстонец». При этом все пятеро живут в традициях народа сету, знают язык, празднуют национальные праздники и придерживаются культурного быта.
Сету – малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая в юго-восточной части Эстонии, Печорском районе Псковской области и прилегающих районах.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 году в стране Года культурного наследия народов России.