Пятеро россиян через суд доказали свою принадлежность к народу сету

По словам представителя заявителей, юридически установленная принадлежность к народу сету позволит включить граждан в перечень лиц, относящихся к малочисленному народу, для реализации личных и имущественных прав.

Отмечается, что во всех документах заявителей или их близких родственников национальность либо не указана вовсе, либо имеются записи «русский», «эстонец». При этом все пятеро живут в традициях народа сету, знают язык, празднуют национальные праздники ​​и придерживаются культурного быта.

Сету – малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая в юго-восточной части Эстонии, Печорском районе Псковской области и прилегающих районах.