Джокович приобрел основную долю фирмы, разрабатывающей лекарство от COVID-19

Источник издания подчеркнул, что фирма работает именно над лекарством, а не вакциной. Компания разрабатывает пептид, который должен препятствовать проникновению коронавируса в клетку человека.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу из-за того, что он прибыл в страну невакцинированным без исключительных обстоятельств, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу и он был депортирован. Судья обязал Новака оплатить судебные издержки, однако, согласно последней информации, эту обязанность взяла на себя Федерация тенниса Австралии.