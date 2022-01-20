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Джокович приобрел основную долю фирмы, разрабатывающей лекарство от COVID-19

Новак Джокович. ФОТО: Jon Buckle/EMPICS Sport

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович в 2020 году приобрёл 80% акций датской биотехнологической фирмы QuantBioRes, стремящейся создать препарат для лечения от коронавируса, сообщает издание Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании, передает Mixnews.ru.

Источник издания подчеркнул, что фирма работает именно над лекарством, а не вакциной. Компания разрабатывает пептид, который должен препятствовать проникновению коронавируса в клетку человека.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу из-за того, что он прибыл в страну невакцинированным без исключительных обстоятельств, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу и он был депортирован. Судья обязал Новака оплатить судебные издержки, однако, согласно последней информации, эту обязанность взяла на себя Федерация тенниса Австралии.

Джокович собирался принять участие в Открытого чемпионате Австралии, девятикратным победителем которого является.

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