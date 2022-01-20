В Антарктиде обнаружили уникальную экосистему с 60 миллионами рыб под толщей льда

Как отмечают ученые, открытие стало лишним доказательством того, как мало известно человечеству об океанских глубинах. Ледяная рыба обладает прозрачными черепом и кровью. Это — единственное позвоночное, у которого нет красных кровяных телец. Чтобы выжить при низких температурах, представители вида выработали белок-антифриз, который останавливает рост кристаллов льда в крови.

Колония была обнаружена еще в феврале 2021 года немецким полярным исследовательским судном Polarstern, но известно об этом стало только сейчас. Научный экипаж судна обследовал морское дно, используя систему камер видеонаблюдения. Гнезда рыб, отделенных от илистого морского дна кругом камней, стали неожиданностью. «Я никогда не видел ничего подобного за 15 лет работы ученым-океанологом», — заявил Отун Пурсер, научный сотрудник Института Альфреда Вегенера в Бремерхафене (Германия). Он является ведущим автором исследования.

По словам биолога, колония занимает площадь более 240 кв. км. В среднем одно гнездо, охраняемое одной взрослой рыбой, встречается на каждых трех квадратных метрах. Таким образом, в экосистеме насчитывается 60 млн гнезд, и в каждом — по 1735 яиц. Исследователи развернули две системы камер для видеонаблюдения за поселением ледяной рыбы до возвращения исследовательского судна. Ученые призвали объявить эту экосистему охраняемой территорией. Они отметили, что существуют виды пресноводных рыб, которые строят такие же гнезда, но ранее никто и никогда не видел подобных колоний в глубоком море.