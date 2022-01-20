Собирала бутылки: актриса Дарья Юргенс голодала после съемок в «Брате 2»

Актриса Дарья Юргенс празднует сегодня 54-й день рождения. Широкому зрителю она наиболее известна по ролям в фильмах Алексея Балабанова «Про уродов и людей» и «Брат 2», а также сериалу «Морские дьяволы». Однако, как признавалась в интервью артистка, успех культовых картин не помог в свое время вырваться из беспросветной бедности, преследовавшей ее долгие годы.

В легендарном «Брате» Юргенс сыграла ночную бабочку Дашу, которую на кривую дорожку вывел переезд в США. Она звала себя Мэрилин и до встречи с главным героем Данилой Багровым боялась и думать о своем будущем, а в конце фильма улетела с ним на родину под запев Вячеслава Бутусова «Гудбай, Америка!». На съемках она подружилась с партнером Сергеем Бодровым. Смерть коллеги в Кармадонском ущелье больно ударила по Юргенс, но это горе было для нее не первым и не последним.

Звезда «Брата» родилась в семье актеров Натальи Юргенс и Георгия Лесникова, однако это не помогло с легкостью поступить в театральный институт, поступить на бюджет в ЛГИТМиК в Ленинграде не удалось, вместо студентки она стала вольным слушателем лекций. Жила впроголодь, ютилась то у одних, то у других знакомых.

На четвертом курсе она вышла замуж за Евгения Дятлова, от него родила сына Егора. Отношения были сложными, супруг изменял, пара то сходилась, то снова расставалась, наследника мужчина не воспитывал. Во время беременности Юргенс питалась куском батона с молоком, а Егор после кормления грудью перешел на лапшу быстрого приготовления и рис на бульоне из кубика.

От мужа актриса ушла к музыканту — лидеру «ДДТ» Юрию Шевчуку. Роман был очаровательным, но только до очередной беременности. По словам Юргенс, наследника рокер не захотел, а она побоялась лишиться карьеры и сделала аборт. На этом история любви закончилась. Потом был еще один муж — артист Петр Журавлев. С ним Дарья была скорее из чувства благодарности за доброе отношение, но этого не хватило, чтобы сохранить брак. После съемок у Балабанова состоялся развод.

Помню, „Брат-2“ вышел на экраны. В киоске появился журнал с моей фотографией на обложке, а купить его не на что, в кошельке пусто. Собрала на улице бутылки, сдала и купила себе этот журнал. Но снова не видела в этом ничего особенного. Ну, такая жизнь. Нормально. Только будучи беременной Сашкой, поняла, что нужно что-то делать,

— цитирует актрису StarHit.ru.