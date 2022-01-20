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Бузова задрала мини-платье, лишив всех дара речи

Ольга Бузова ФОТО: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова является телеведущей. Хоть она и покинула шоу «Дом-2» в прошлом году, Ольга стала вести новые передачи. Она также продолжает строить карьеру певицы. Телеведущая не скрывает, что ей нравится удивлять публику.

Ради этого она облачается в смелые наряды и не боится экспериментировать со стилем. На этот раз звезда приехала в Сочи с подругами на частном самолете, чтобы отпраздновать день рождения.

19 января Бузова успела погулять в пуховом комбинезоне и устроить дегустацию изысканных блюд в ресторане. А вот потом она пришла в отель, где директор Арам Арчер устроил для нее сюрприз.

Сначала телеведущая увидела ванную в бутылками шампанского, а потом началась вечеринка, где появилась группа «Дикая львица». Alex&Ru приехали, чтобы лично поздравить именинницу, пишет Teleprogramma.pro.

Ольга была в бархатном платье изумрудного цвета и колготках в сетку. лук дополняли ботфорты. Она стала танцевать и веселиться, когда артисты исполняли свои хиты. Артистка разошлась и задрала платье, блеснув бедрами. Она даже обняла парней, которые пели.

Поклонники начали поздравлять артистку, которая не только 20 января начала отмечать 36-летие, но и выпустила новую песню. танцы Бузовой многих впечатлили. «Оля, тут такая счастливая», «Ох, как парни смущены», «Оля, не вешайся на парней», «Лишила дара речи», «Едва прикрыла ватрушку», «Ну прям выпрыгивает из платья», «Хорошее начало праздника», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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