Бузова задрала мини-платье, лишив всех дара речи

Ради этого она облачается в смелые наряды и не боится экспериментировать со стилем. На этот раз звезда приехала в Сочи с подругами на частном самолете, чтобы отпраздновать день рождения.

19 января Бузова успела погулять в пуховом комбинезоне и устроить дегустацию изысканных блюд в ресторане. А вот потом она пришла в отель, где директор Арам Арчер устроил для нее сюрприз.

Сначала телеведущая увидела ванную в бутылками шампанского, а потом началась вечеринка, где появилась группа «Дикая львица». Alex&Ru приехали, чтобы лично поздравить именинницу, пишет Teleprogramma.pro.

Ольга была в бархатном платье изумрудного цвета и колготках в сетку. лук дополняли ботфорты. Она стала танцевать и веселиться, когда артисты исполняли свои хиты. Артистка разошлась и задрала платье, блеснув бедрами. Она даже обняла парней, которые пели.