Агата Муцениеце раскрыла суммы своих заработков и трат
Оказывается, девушка может потратить за неделю миллион рублей, но остается спокойной о своем будущем, только если на ее счету хранится не менее пяти миллионов рублей.
Оказывается, девушка может потратить за неделю миллион рублей, но остается спокойной о своем будущем, только если на ее счету хранится не менее пяти миллионов рублей.
По словам Муцениеце, она не знает точную сумму своих доходов, потому как не привыкла считать деньги.
«Один съемочный день у меня стоит 1150 евро. Это 12 часов, но бывают и переработки, которые оплачиваются отдельно. За пост в Instagram я беру 3450 евро, а за сторис — 2300 евро. Рекламная интеграция на YouTube стоит порядка 5750 тысяч», — рассказала актриса в интервью каналу SharesPro.
По словам звезды, ее запросы по отношению к будущему избраннику кому-то могут показаться высокими. Для Агаты важно, чтобы ее партнер зарабатывал больше нее, но при этом она не исключает, что может влюбиться и в «босяка» и обеспечивать его до конца жизни. Об этом сообщает «Рамблер».