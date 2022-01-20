Агата Муцениеце раскрыла суммы своих заработков и трат

«Один съемочный день у меня стоит 1150 евро. Это 12 часов, но бывают и переработки, которые оплачиваются отдельно. За пост в Instagram я беру 3450 евро, а за сторис — 2300 евро. Рекламная интеграция на YouTube стоит порядка 5750 тысяч», — рассказала актриса в интервью каналу SharesPro.

По словам звезды, ее запросы по отношению к будущему избраннику кому-то могут показаться высокими. Для Агаты важно, чтобы ее партнер зарабатывал больше нее, но при этом она не исключает, что может влюбиться и в «босяка» и обеспечивать его до конца жизни. Об этом сообщает «Рамблер».