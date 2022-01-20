Пластический хирург раскрыл все секреты Яны Рудковской

Однако знать об этом доподлинно могут только Рудковская и пластический хирург. Он-то и рассказал, что и когда делала Яна: «Я вам 100 процентов скажу, что барышня хирургию не делала. То есть в этом плане она абсолютно чистая. Однако хорошо работают с ней косметологи. Прекрасно сделан ботокс, заколоты скулы, филлерами заколоты и носогубки, и, конечно, губы. Все это очень аккуратно, очень в меру и очень правильно. Но хочу сказать, что возраст у неё такой, что, конечно, пора немножко прибегнуть к хирургии. Уже и брыльки торчат, и шейка повисла, ну и так далее», — заявил пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с порталом PopCornNews.