5 типов женщин, по которым богатые мужчины сходят с ума

Такую девушку просто так не завоевать, и постараться придётся даже самому богатому мужчине на свете. Королева знает себе цену, а потому будет требовать подарки за баснословные деньги. Зато она не будет играть в игры и пытаться манипулировать кавалером. Уверенность и уважение к себе дама будет транслировать и на своего избранника, а потому за её сердцем выстраивается очередь из воздыхателей, в которых такая неприступная особа вызывает желание покорять и завоёвывать.

Эгоистка