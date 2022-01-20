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Юморист Морозов рассказал о переменах в жизни после экстремального похудения

Александр Морозов ФОТО: Коллаж

Александр Морозов знаком многим в качестве забавного толстячка с растрепанными волосами из «Кривого зеркала». В те времена артист весил 140 килограммов и не видел в этом ничего такого. Однако проблемы со здоровьем привели к тому, что Морозову пришлось серьезно похудеть, а помогли ему в этом лишь операции, пишет mk.ru.

Юморист поделился, как изменилась его жизнь, в эфире программы «Пусть говорят». 48-летний Морозов объяснил, что перепробовал много всего, чтобы сбросить вес. Он отметил, что занимался спортом и менял питание, но ничего не помогало. Артист заметил, что он ленивый человек, и перемены в образе жизни давались ему сложно. По его словам, он сбрасывал за два месяца до 27 килограммов, а потом снова набирал по 30-35.

Осознав, что ему не обойтись одним изменением образа жизни, Морозов обратился к эндокринологу, диетологу и пластическому хирургу. После общения со специалистами артист решился на проведение гастрошунтирования желудка, которое помогло ему избавиться от лишнего веса. Сейчас Морозов весит в районе 80 килограммов.

Юморист признается, что к переменам в его внешности привыкли далеко не все. Даже родная мама, по его словам, не узнает в подтянутом мужчине собственного сына. Морозов объяснил, что мама у него старенькая, поэтому утром, когда просыпалась, буквально «шарахалась от него». Она также говорила ему, что он сам на себя не похож, «какой-то чужой мужик».

Тем не менее артист уточнил, что сам до сих пор не до конца осознал изменения в своей внешности. По словам Морозова, психологически его организм все еще не перестроился, хотя прошло уже два года с момента операции. Также он поделился, что на него вновь стали обращать внимание девушки, а желание есть отпало. Впрочем, Морозов добавил, что не призывает делать операции тех, кого все устраивает в своей внешности.

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