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Эстонский косметолог рассказала об опасном тренде: женщины заказывают уколы красоты в Интернете и колют себя сами

Марью Карин ФОТО: Konstantin Sednev

В среду в программе Pealtnägija («Очевидец») обсудили опасный тренд - инъекции красоты, все необходимое для которых можно свободно купить в Интернете, пишет Elu24.

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Сегодня многие женщины корректируют внешность с помощью уколов красоты, но, к сожалению, клиентки косметологов становятся все младше и младше.

«14-летние мне тоже пишут, — говорит владелица салонов красоты Марью Карин, добавляя, что социальные сети и индустрия развлечений стоят за бумом инъекций красоты. - Я не буду колоть таких молодых девчонок, если они и придут с родителями, я объясню, нужно ли девочкам колоться в таком возрасте». Карин, которую в Эстонии называют «королевой ботокса», призналась, что не делает инъекции и взрослым женщинам, если в них нет необходимости.

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