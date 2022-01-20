Эстонский косметолог рассказала об опасном тренде: женщины заказывают уколы красоты в Интернете и колют себя сами

«14-летние мне тоже пишут, — говорит владелица салонов красоты Марью Карин, добавляя, что социальные сети и индустрия развлечений стоят за бумом инъекций красоты. - Я не буду колоть таких молодых девчонок, если они и придут с родителями, я объясню, нужно ли девочкам колоться в таком возрасте». Карин, которую в Эстонии называют «королевой ботокса», призналась, что не делает инъекции и взрослым женщинам, если в них нет необходимости.