Акиньшина и Козловский слишком влюблены, чтобы скрываться

В Москве прошла премьера сериала «Карамора», режиссером которого выступил Данила Козловский. В проекте, рассказывающем об альтернативной реальности дореволюционной России, артист также исполнил и главную роль. Разумеется, вечер, посвященный многосерийной истории, был очень важен для Данилы. На премьеру он пришел одним из первых в компании Оксаны Акиньшиной.

Оксана Акиньшина ФОТО: Инстаграм

Звезды трогательно обнимались и периодически брались за руки. Однако позировать на красной дорожке вместе отказались. Пока Козловский общался с другими артистами и журналистами, Акиньшина ждала его неподалеку. В зале звезды также сидели рядом.

Для важного мероприятия Оксана выбрала утонченное черное платье с длинными рукавами. Образ она дополнила лодочками на высоком каблуке. Козловский отдал предпочтение классическому черному костюму. Поклонники обратили внимание, что рядом друг с другом актеры выглядели невероятно счастливыми.

Напомним, что страсть между Козловским и Акиньшиной вспыхнула на съемках проекта «Чернобыль». В тот период они оба были несвободны, но даже это не помешало звездам закрутить роман. Именно ради Оксаны Данила оставил мать своей маленькой дочери Ольгу Зуеву.

Поначалу артисты никак не реагировали на слухи о своих отношениях. Однако постепенно Козловский и Акиньшина все меньше скрывали свой роман. Конечно, никаких официальных заявлений от скрытных звезд не последовало, но очевидно, что их связь оказалась более чем серьезной.