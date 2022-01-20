Стало известно, сколько Градский заработал за шоу “Голос” и где прятал золото и сотни миллионов наличными

На этой неделе темой номер один в СМИ стало ограбление вдовы певца и музыканта Александра Градского актрисы и модели Марины Коташенко.

Как писал Topnews, подозреваемые в настоящее время уже задержаны и дают показания. Однако инцидент продолжает обсуждаться, причем как на разного рода ток-шоу, так и среди близких друзей Градского.

Так, продюсер Евгений Морозов в интервью «КП» заявил, что в действительности у композитора «под подушкой» хранил порядка 300 миллионов рублей (около 4 миллионов евро), которые скопил благодаря своей прижимистости. «Интересно, что стало с этими деньгами», – заявил он.

Морозов отметил, что основным источником заработка у Градского было наставничество в шоу «Голос» на Первом канале. Его месячная ставка по его словам составляла 10 миллионов рублей (120 000 евро).

И за 10 лет сотрудничества ему как раз и удалось скопить внушительное состояние. «Вот и накопил. Он же особо и не тратился никогда, жил в достатке, но деньгами не швырялся», – пояснил Морозов.

При этом в части версии с инсценировкой ограбления со стороны Коташенко он согласился, так как уверен, что Марина пыталась сокрыть сумму средств, чтобы не делить ее с наследниками.

В эфире программы прозвучало сенсационное заявление относительно богатств, которыми владел музыкант. «Говорят, что там даже на участке закопаны золото и деньги. Об этом рассказывали нашему корреспонденту охранники в поселке Глаголево и местные жители», — сказал Малахов.