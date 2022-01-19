Будто другой человек: как фазы Луны влияют на судьбу и здоровье людей

Наверняка, многим только вчера казалось, что все хорошо, вы спокойны, настроение отличное, дела идут как надо, как вдруг – апатия, агрессия и неуравновешенность. Психиатры бы, по всей видимости, сразу прописали успокоительные, а астрологи и ученые заверяют – это нормально. Всему виной разные фазы Луны, которые могут изменять не только человека, но и влиять на судьбу и его здоровье.

Согласно исследованиям ученых, Луна влияет на Землю, на количество излучаемого света, а во время гравитационного притяжения стимулирует приливы и отливы океанов. Потому у человека возникают перепады настроения, появляются головные боли и раздражительность. А в зависимости от фазы Луны меняется еще и судьба человека.

Новолуние

В период новолуния взрослые могут становиться более агрессивными, неуверенными в своих действиях. Они чувствуют апатию ко всему вокруг. А дети, наоборот – в это время меньше болеют, более активны и уверенны в себе. Астрологи рекомендуют стараться избегать ссор и конфликтов. Меньше в это время посещать общественные заведения, где вы можете встретить много людей. Лишь отдых, положительные мысли способны восстановить психическое и эмоциональное настроение.

Растущая Луна

Период растущей Луны наилучшим образом сказывается на представительницах прекрасного пола. Женщины начинают ощущать прилив энергии, их сон заметно улучшается, апатия и неуверенность исчезают. Чтобы еще больше расцвести, употребляйте в это время больше овощей и фруктов.

Убывающая Луна

По словам астрологов, убывающая Луна способна снизить чувствительность и восприимчивость к миру. Человек становится заторможенным, а внутри возникает страх сделать что-либо обыденное и привычное. Астрологи советуют, как можно чаще контролировать свои эмоции, чтобы не наговорить лишнего окружающим людям.

Полнолуние