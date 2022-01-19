Таллиннка просит у водителей прощения за слишком медленную езду: не могу ехать быстрее

«Заранее извиняюсь перед всеми водителями, которые едут позади меня в городе со скоростью 45 км/ч. Не могу ехать быстрее даже если вы будете кричать и сигналить. Я все еще учусь как водить (кленовый лист имеется), так и увеличивать свою скорость до 50 км/ч!» – говорится в Facebook.

43-летняя Катрин, которая написала этот пост, сказала Elu24, что ей все время сигналят и нервно обгоняют. Написать об этом ее побудило поведение собственного мужа. «Мой супруг часто кричит за рулем, я могу представить, как реагируют другие, которые куда-нибудь спешат. Мне жаль», – сказала она.

Однако Катрин не понимает, почему водители не используют указатели поворота. По ее словам, это делает обучение вождению более сложным и опасным. «Только вчера видела, как один красивый Mercedes сменил несколько рядов без поворотника… Я должна держать скорость, следить за безопасностью и быстро реагировать. Ничего веселого, если ты не знаешь, что делает другой водитель».

Безопасность прежде всего!

Под этим постом многие высказали мнение, что важна не скорость, а безопасность.

«Ученик не должен извиняться. Я сам иногда раздражаюсь, мол, кто там впереди заснул, освободи дорогу. Когда догоняю и вижу, что это ученик или водитель с кленовым листом, тут же все прощаю и мысленно желают успехов», – пишет один комментатор. Другой таллиннец полностью согласен с таким ходом мыслей: «Не беспокойтесь о том, что думают другие водители, сосредоточьтесь на своей поездке. В современном мире 45 км/ч – вполне разумная скорость».

Судя по комментариям, женщина, сделавшая пост, не одинока в своих переживаниях: «Езжу все время на максимальной скорости, но все равно кричат и сигналят. Сегодня была ситуация, когда дорога была полностью покрыта льдом, а ограничение скорости там было 30 км/ч. Я ехала около 25 км/ч и мне сразу же начали сигналить. Удачи в обучении и не обращайте внимание на этих крикунов. Главное чувствовать себя в безопасности за рулем. Вопрос скорости решиться со временем и опытом».