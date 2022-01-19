Свадебный гороскоп: в какие дни февраля 2022 года лучше всего играть свадьбу

Свадьба – один из важных и запоминающихся надолго моментов жизни. Многие верят – если семейную жизнь начать в определенный день, она будет счастливой и долгой, а неверный выбор даты может наполнить ее бедами и печалями. И тут следует исходить из лунного календаря и церковных канонов.

Февральские свадьбы считаются одними из самых благоприятных, счастливых и наполненных радостью. Потому выбрать день можно любой кроме тех, которые выпадают на масленичную неделю. В 2022-м первым днем начала Масленницы станет 28 февраля, понедельник. Начало проводов зимы хоть и будет увеселительным, но, тем не менее, является подготовкой к моральному и духовному воздержанию перед длительным и самым строгим постом. Потому раньше говорили – жениться на Масленницу – значит породниться с бедой.

Если отталкиваться от лунного календаря, то лучшим временем для создания семьи станут дни растущей Луны. А красивыми датами в нынешнем году для бракосочетания станут: 02.02.2022, 20.02.2022, 22.02.2022.

А вот жениться или выходить замуж 14 февраля – в день всех влюбленных – не лучшая идея. Хоть никаких категоричных запретов и нет, но праздник не исконно русский.

Приметы на февральскую свадьбу: