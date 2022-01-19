Свадебный гороскоп: в какие дни февраля 2022 года лучше всего играть свадьбу
Второй месяц года ранее на Руси называли свадебник, пишет Пятый канал.
Второй месяц года ранее на Руси называли свадебник, пишет Пятый канал.
Свадьба – один из важных и запоминающихся надолго моментов жизни. Многие верят – если семейную жизнь начать в определенный день, она будет счастливой и долгой, а неверный выбор даты может наполнить ее бедами и печалями. И тут следует исходить из лунного календаря и церковных канонов.
Февральские свадьбы считаются одними из самых благоприятных, счастливых и наполненных радостью. Потому выбрать день можно любой кроме тех, которые выпадают на масленичную неделю. В 2022-м первым днем начала Масленницы станет 28 февраля, понедельник. Начало проводов зимы хоть и будет увеселительным, но, тем не менее, является подготовкой к моральному и духовному воздержанию перед длительным и самым строгим постом. Потому раньше говорили – жениться на Масленницу – значит породниться с бедой.
Если отталкиваться от лунного календаря, то лучшим временем для создания семьи станут дни растущей Луны. А красивыми датами в нынешнем году для бракосочетания станут: 02.02.2022, 20.02.2022, 22.02.2022.
А вот жениться или выходить замуж 14 февраля – в день всех влюбленных – не лучшая идея. Хоть никаких категоричных запретов и нет, но праздник не исконно русский.
Приметы на февральскую свадьбу: