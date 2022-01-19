Опасный отдых: знаменитости, которые пострадали или погибли на курортах

Гаспар Ульель – погиб на горнолыжном курорте

Гаспар Ульель ФОТО: STEPHANE MAHE

Французский актер и звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» проводил время на горнолыжном курорте Ла Розьер в Савойе. 18 января Гаспар Ульель отправился кататься на лыжах по трассе низкого уровня сложности. Там же его и обнаружили без сознания. Что именно произошло с Ульелем пока что неизвестно. По информации французских СМИ, он столкнулся с двумя другими лыжниками и получил травму головы.

Спасатели доставили актера на вертолете в больницу. 37-летний Ульель скончался 19 января. У него остался шестилетний сын от французской модели и певицы Гаэлли Пьетри.

Майкл Дуглас – повредил спину

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс ФОТО: NBC HANDOUT

Голливудский актер получил серьезную травму, когда отдыхал в Аспене – самом дорогом горнолыжном курорте США. В 1980-м Майкл Дуглас в очередной раз отправился туда, чтобы покататься на лыжах, но повредил спину. Актер был прикован к постели три года: он проходил длительный курс реабилитации.

Большой перерыв в карьере и проблемы со здоровьем не напугали его. Дуглас вернулся в кино в 1983-м с фильмом «Звездная палата», где он сыграл главную роль. Актер приобрел дом в Аспене и продолжает кататься на лыжах вместе со своей женой – Кэтрин Зетой-Джонс.

Лада Дэнс – порвала связки

Лада Дэнс ФОТО: Fomichev Mikhail

Российская певица отдыхала во французском Куршевеле в 2004-м. Новогодние каникулы чуть не закончились для Лады трагедией: она решила спуститься на лыжах по опасной трассе, но переоценила свои силы. Артистка проехала поворот, упала и подвернула ногу, порвав три связки. Ладу Дэнс доставили в больницу в без сознания, где ее экстренно прооперировали.

Весь следующий год певица восстанавливалась после травмы. Лада редко появлялась на публике, но выступления на сцене не забросила: пела, не вставая со стула.

Михаэль Шумахер – получил тяжелую черепно-мозговую травму

Михаэль Шумахер ФОТО: SCOTT WENSLEY

Несчастный случай произошел со звездой «Формулы-1» во французских Альпах. В декабре 2013-го Михаэль Шумахер вместе с семьей и друзьями отправился отдыхать на горнолыжный курорт Мерибель. Опытный гонщик выехал за пределы лыжной трассы, столкнулся с камнем и ударился об него головой с такой силой, что раскололся шлем. Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму. Во время транспортировки гонщика на вертолете в больницу, у него упало кровяное давление и ухудшилось кровоснабжение жизненно важных органов. Из-за угрожающего жизни состояния, вертолет совершил вынужденную посадку, Михаэля подключили к аппарату ИВЛ, у него произошло кровоизлияние в мозг. Гонщику провели две нейрохирургических операции и ввели в состояние искусственной комы.