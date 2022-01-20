5 причин, почему нельзя пить вчерашний чай

Среди жителей мегаполисов листовой чай не так популярен как пакетированный, хотя по вкусу и запаху разница бывает колоссальная. При этом с целью экономия продукта, сил и времени некоторые любители горячего напитка могут оставить заварку в чайнике и воспользоваться ей на следующий день. На самом деле делать так категорически нельзя — теряется вкус запах, так еще и вредно для здоровья.

Черный чай можно заливать кипятком не более двух раз, после чего лучше выкинуть листья и помыть чайник. Дело в том, что благодаря процессам ферментации и сушки напиток настаивается быстрее (в среднем 2-3 минуты), но быстро теряет полезные свойства. Кроме того, начинается окислительный процесс: в остывшей воде охотно размножаются микроорганизмы и грибы. В случае же с зеленым чаем ситуация обстоит немного иначе: его можно настаивать несколько раз, но оставлять до следующего вечера все же не стоит. И сейчас мы объясним почему!

1. Появляется риск возникновения гастрита

В составе листового чая есть специальные вещества, которые при контакте с воздухом провоцируют появления опасных для ЖКТ микробов. Их невозможно «убить» даже кипятком. При регулярном потреблении вчерашнего чая есть риск возникновения различных заболеваний: от раздражения слизистой кишечника и гастрита до язвы желудка.

2. Страдает даже сердце

Для борьбы с токсинами, которые содержит остывший чай, нашему организму требуется очень много энергии. Если вы постоянно будете пить напиток вчерашний заварки, то вся система даст сбой и по из-за токсинов может пострадать и сердце.

3. Сильнейший удар по печени

Тонкая пленка с разводами на поверхности остывшего чая — результат химической реакции, которая разрушает наш организм. Стенки кишечника препятствуют всасыванию питательных веществ, а печень не может справиться со своей главной задачей — выведение токсинов, пишет Woman.ru.

4. Риск возникновения камней в почках

Ученые выяснили, что в остывшем натуральном чае образуется большое количество оксалата — соединение солей и эфиров щавелевой кислоты. Они приводят к образованию камней в почках и другим неприятным последствиям.

5. Появятся или усугубятся проблемы с давлением