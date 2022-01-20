Прохора Шаляпина заподозрили в убийстве жены-миллионерши

По мнению участников передачи, на такой шаг артист мог решиться ради денег своей жены. Во время обсуждения в студии программы стало известно, что Шаляпин распоряжался добавлять в еду Татьяны Дэвис неизвестные препараты. При этом знакомая певца, фармацевт Кристина Агаджанян, заявила, что Прохор спрашивал у нее о том, как можно незаметно убить человека.