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Прохора Шаляпина заподозрили в убийстве жены-миллионерши

Татьяна Клаудия Девис и Прохор Шаляпин. ФОТО: Соцсети

По мнению некоторых источников, Шаляпин мог отравить свою жену из-за денег, пишет Topnews.

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин заподозрили в отравлении своей супруги-миллионерши. Соответствующее предположение обсудили гости программы «На самом деле» на «Первом канале».

По мнению участников передачи, на такой шаг артист мог решиться ради денег своей жены. Во время обсуждения в студии программы стало известно, что Шаляпин распоряжался добавлять в еду Татьяны Дэвис неизвестные препараты. При этом знакомая певца, фармацевт Кристина Агаджанян, заявила, что Прохор спрашивал у нее о том, как можно незаметно убить человека.

Сам Шаляпин открестился от обвинений, но гости шоу припомнили, что после того, как умерла Дэвис, Прохор принялся скупать дорогие предметы, включая автомобиль за 16 млн рублей (190 500 евро).

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла прошлой осенью в возрасте 42 лет от коронавируса.

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