Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака

Овен

Несмотря на то что вы заняты на работе, ваш долг - обеспечить комфорт супругу и детям. Для кого-то все это - устаревшие домостроевские принципы, но только вы знаете, как важно по кирпичику выстроить семейный микроклимат. Чтобы улучшить атмосферу в доме, вам придется сдерживать свое раздражение. Придя домой, не бросайтесь сразу на кухню, а уделите несколько минут отдыху и релаксации.

Телец

Вам по силам горы свернуть. С накопившимися делами вы расправитесь без труда. Деловые вопросы вы решите благодаря личной инициативе и умению договариваться с людьми. Есть смысл отправиться в командировку.

Близнецы

Уровень доходов в этот период вас не разочарует. Может неожиданно подвернуться шанс дополнительно заработать. Вы сделаете все запланированные покупки. Работы прибавится, но пусть вас это не пугает. Разумно организовав свой день, вы выполните намеченное.

Рак

Это благоприятный период для реализации какой-либо давней мечты. Окружающие поддержат вас советом или делом. К тому же вы не будете стеснены в средствах, вам удастся без особых усилий заработать крупную сумму. Проявите все свои творческие способности. Смело беритесь за самые сложные задачи. Можете распоряжаться финансами по своему усмотрению - сейчас нет необходимости экономить.

Лев

Многие Львы сегодня способны мгновенно уловить заинтересованность со стороны сетевых знакомых и с готовностью поддержать любовную игру, отправляя в ответ жаркие, игривые послания. Не упустите свой шанс! Вас ждет череда многообещающих встреч в Интернете.

Дева

Сегодня у Дев вероятна беспричинная хандра. У особенно чувствительных натур возможна депрессия. Заботы, тревоги и волнения могут пагубно подействовать на внутреннее состояние, но развлечения и веселье восстановят этот дисбаланс. Задайте мышцам хорошую нагрузку. Сходите в тренажерный зал или поплавайте в бассейне. Вы почувствуете себя бодрее, от хандры не останется и следа.

Весы

Налаживая через Интернет контакты по учебе, вы привлечете внимание представителей противоположного пола. Правда, вы несерьезно относитесь к виртуальным отношениям. В любом случае вы сумеете завести в Сети немало друзей. Тому, кто захочет продолжить знакомство, придется испробовать оригинальные способы ухаживания.

Скорпион

В этот день финансовое везение сопутствует многим Скорпионам. Вы неплохо заработаете, сделаете удачные капиталовложения. Если вы получите большую сумму, то хорошо бы вложить эти средства в недвижимость.

Стрелец

Вероятно выгодное деловое предложение, которое может привести Стрельцов в замешательство. Не отказывайтесь от предложения, даже если поначалу покажется, что оно вам не по силам. Разумно чередуйте работу и отдых, оставьте на потом дела, которые не требуют срочного выполнения.

Козерог

Тенденции этого дня способствуют первооткрывателям, исследователям, ученым. Ваши соображения, касающиеся производственного процесса, начальство воспримет на ура. Не стесняйтесь показать все, на что вы способны.

Водолей

У вас может возникнуть идея переписываться с людьми из других стран. Вы настроены на поиск информации, но если попутно вам встретится привлекательный человек, то мимолетный интерес легко перерастет в увлечение. Хотя вы не слишком доверяете чувствам и предпочтете увидеть милого друга в реальности. Не сомневайтесь в своем остроумном собеседнике. Он не разочарует и при личном свидании.

Рыбы