В Китае снимут ремейк российского фильма «Холоп»

Адаптация фильма про российскую деревню в XIX веке от Alibaba Pictures выйдет в 2023‒2024 годах на китайском языке. Эта кинокомпания ранее участвовала как инвестор и производитель в съемках фильмов «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Миссия невыполнима: Последствия», «Гемини» и других. Сделка состоялась при содействии компании All Media, а дистрибьютером выступает «Централ Партнершип».

Режиссером российской картины является Клим Шипенко, который летал снимать фильм в космос вместе с Юлией Пересильд. Кроме того, Шипенко известен такими своими картинами, как «Текст», «Вызов», «Салют-7». Оригинальный фильм «Холоп» с Милошом Биковичем в главной роли вышел в 2019 году, но до сих пор носит звание самого кассового российского фильма за всю историю российского проката — он собрал более трех миллиардов рублей (почти 34,5 миллиона евро).

По сюжету отец-олигарх решил исправить своего избалованного сына Гришу, который думает, что ему все дозволено. Парню грозит тюрьма, поэтому отец вместе с психологом придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни они воссоздают русскую деревню XIX века. Гриша попадает в аварию и после нее якобы переносится в прошлое и становится простым холопом, по крайней мере он так думает. На самом деле все вокруг — это декорации, а жители деревни — актеры.