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Смотрите, лица актеров Мариинского театра, гастролирующего у нас, появились на эстонских шоколадных конфетах

Келли Раннику ФОТО: личный архив

Мариинский театр был в Таллинне на гастролях, и таллинннка Келли Раннику сделала великолепный подарок - конфеты ручной работы с лицами солистов.

«Мариинский театр - один из величайших театров оперы и балета в России и мире. И это так здорово, что ведущие солисты Мариинской оперы выступили в Русском театре с новогодним концертом Opera Royal Gala. Мне посчастливилось сделать конфеты для данного мероприятия. Разумеется, я не могла не посетить данный гала-концерт, ведь в него вошли самые яркие фрагменты опер из золотого репертуара Мариинского театра. Это было восхитительно», - написала в Инстаграм Келли Раннику.

Келли уже много лет занимается производством шоколадных конфет под брендом shokomille.

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