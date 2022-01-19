Смотрите, лица актеров Мариинского театра, гастролирующего у нас, появились на эстонских шоколадных конфетах

«Мариинский театр - один из величайших театров оперы и балета в России и мире. И это так здорово, что ведущие солисты Мариинской оперы выступили в Русском театре с новогодним концертом Opera Royal Gala. Мне посчастливилось сделать конфеты для данного мероприятия. Разумеется, я не могла не посетить данный гала-концерт, ведь в него вошли самые яркие фрагменты опер из золотого репертуара Мариинского театра. Это было восхитительно», - написала в Инстаграм Келли Раннику.